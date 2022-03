Medios de comunicación de diversos grupos, difundieron ayer una supuesta subasta de bienes de la mítica empresa de electrodomésticos Garbarino, que jamás ocurrirá. Dichos medios recibieron la información de una juzgado de la Patagonia, sin competencia para ordenar dicha medida.

Como es sabido, Garbarino se encuentra en un proceso concursal a efectos de ordenar sus deudas y salir de una difícil situación y se preparata para alcanzar un concordato con sus acreedores.

En esa lógica, el Concurso Preventivo es un tipo de proceso de los llamados "universales" (también lo son la sucesiones por ejemplo) y ejercen atracción sobre todo otro proceso en curso en cualquier lugar del país. Cualquier medida, como subastar bienes, resulta inválida y nula de nulidad basoluta, si es indicada por el juez del concurso, cosa que no ha ocurrido.

A afectos de que los lectores que suelen participar de este de tipo de subastar, no incurran en el mismo error que los medios que difudieron la "no noticia", se acompaña la resolución del juez del concurso que indica que no se realizará subasta ninguna.