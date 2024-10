Un incidente ocurrido en un natatorio de Caballito, que tuvo lugar el pasado martes por la mañana, resultó en la asistencia de aproximadamente diez personas tras el colapso de la mampostería de una medianera que se encontraba en obra de construcción. Este derrumbe se produjo cuando parte de la estructura cayó en la pileta del natatorio, provocando que el techo del lugar se viera comprometido. Una mujer, que sufrió heridas cortantes, fue trasladada a un sanatorio para recibir atención médica.

Los hechos se desarrollaron durante la rutina de natación de los asistentes, quienes escucharon un fuerte estruendo procedente del techo del Natatorio Caballito, ubicado en la calle Pedro Goyena, cercano a la avenida La Plata. Aunque las investigaciones sobre las causas del incidente continúan, las primeras hipótesis sugieren que la obra en construcción del terreno contiguo, de la empresa Azcuy, se encontraba en un proceso de hormigonado que pudo haber ocasionado el colapso de la medianera.

Los escombros resultantes cayeron en la pileta donde se encontraban los socios del natatorio, y tanto el tinglado como la pared sufrieron daños visibles. En el lugar se generó un ambiente de tensión y angustia, aunque afortunadamente no se reportaron víctimas fatales. Albert Crescenti, director del SAME, destacó que "podría haber sido peor" y confirmó que se llevó a cabo un operativo de emergencia en colaboración con Bomberos y la Guardia de Auxilio de la Ciudad, quienes verificaron que no había peligro de derrumbe adicional.

En relación con la mujer que fue trasladada, Crescenti informó que presentaba un corte en el cuero cabelludo y un traumatismo, y que fue derivada al Sanatorio San Camilo por su obra social. Además, se brindó asistencia a otras personas que presentaron contusiones menores y crisis de nervios, quienes se encontraban en una clase en el momento del derrumbe, pero no sufrieron lesiones graves.

Las autoridades también confirmaron que, durante la realización del llenado de una losa por parte del personal de la obra, no se reportaron personas atrapadas ni víctimas entre los trabajadores, quienes se encontraban en un lugar seguro en el momento del incidente, según lo manifestado por el encargado de la obra. En la respuesta al incidente participaron, además de los bomberos y el SAME, efectivos de la Comisaría Vecinal 6 B de la Policía de la Ciudad, Defensa Civil y la Guardia de Auxilio. La causa del incidente quedó bajo la jurisdicción de la Unidad de Flagrancia Oeste para su correspondiente investigación.