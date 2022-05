El 21 de abril, Paula Segurotti denunció en las redes sociales a su ex pareja policía por abusar sexualmente de ella tras drogarla con un helado. Luego de esa publicación, otras 13 mujeres la contactaron para decirle que habían sido víctimas de situaciones similares.

Segurotti explicó que se había separado del policía luego tras enterarse de que este quiso abusar de una joven de 14 años. Luego de la ruptura, ella se quedó con la custodia de sus hijos y él insistía en ir a verlos.

El 23 de marzo ella lo invitó a su casa y él llevó dos cuartos de helado, uno para ella y otro para los niños. “Luego de comer el helado comenzó a darme sueño y no me permitió convidarles a los chicos de mi pote”, relató la mujer. "Él me dijo que sí, que me había puesto algo en el helado. Le digo me drogaste y me violaste y me pedía perdón", agregó Paula.

El sargento de la policía bonaerense de 37 años fue detenido por orden del fiscal Alejandro Pellegrinelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5, en la ciudad de Mar del Plata acusado de drogar con clonazepam a su ex pareja y luego abusar sexualmente de ella. Además, el imputado fue aprehendido tras allanar su vivienda y fue desafectado de la fuerza.

En la casa se secuestraron dos notebooks, dos celulares, dos cámaras de fotos, un recipiente con restos de marihuana, dos balanzas de precisión, una credencial policial, un chaleco antibalas provisto y uniformes de Policía bonaerense. El agresor fue trasladado y se encuentra actualmente a la Unidad Penal 44 de Batán.