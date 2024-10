En la ciudad de Concordia, ubicada en la provincia de Entre Ríos, se llevó a cabo una detención de una mujer y su pareja, quienes están siendo investigados por la presunta venta de su hija de 16 años a un comerciante de Corrientes. Según las denuncias, la madre habría realizado esta transacción a cambio de dinero con el objetivo de adquirir una vivienda en la forma de una casilla.

El operativo fue coordinado por el fiscal federal Aníbal Fabián Martínez, junto con la Unidad de Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional. Como resultado de esta investigación, la menor fue rescatada. La indagación se inició el 2 de octubre, tras una denuncia realizada por una mujer a la Policía de Concordia, quien alertó sobre la situación de la adolescente y mencionó que su madre había "cambiado" a su hija por una casilla a favor de un hombre de 56 años.

Las autoridades contactaron a la denunciante para obtener más información. La testigo reveló que el padrastro de la menor había afirmado que iba a buscarla para llevársela con él. Al interrogar a la madre, esta respondió que su hija se había juntado con un hombre mayor y que había realizado un acuerdo con él, donde el comerciante le prometió comprarle una casilla a cambio de la menor. La madre mencionó que prefería que su hija estuviera con el comerciante, ya que él le proporcionaba comodidades y la trataba bien, además de comprometerse a enviarle dinero para sus necesidades.

La testigo presentó una conversación de WhatsApp en la que la madre reiteraba la oferta de la casilla y los pasajes, y expresó su preocupación por el hecho de que la joven había dejado de usar sus redes sociales. Para verificar la situación, la fiscalía citó a ambas mujeres a declarar el 3 de octubre, pero solo acudió la madre. Ante la consulta sobre el paradero de la menor, la mujer afirmó que se encontraba en la ciudad correntina de Mercedes con un conocido y que no regresaría a Concordia.

La fiscalía solicitó a la madre que se comunicara con su hija en presencia de la Policía. Tras este contacto, se comprobó que el almacén de Walter C. existía en Mercedes, lo que llevó a la intervención del Juzgado Federal de Paso de Los Libres y la Fiscalía Federal. El Equipo de Investigaciones contra la Trata de Personas de la UNIPROJUD inició un seguimiento para confirmar las condiciones en las que se encontraba la joven.

Las investigaciones posteriores confirmaron que la menor había sido vista en el comercio de Walter C., donde supuestamente trabajaba. Vecinos del lugar indicaron que la joven mantenía una relación con el hombre de 57 años. A raíz de esta información, el fiscal Martínez solicitó un allanamiento en el establecimiento y el rescate de la adolescente. Durante una operación encubierta, los agentes entrevistaron a Walter C., quien afirmó que la menor no vivía con él y que solo era su empleada. Sin embargo, al seguirlo, se observó que recogía a la joven en su auto, junto con otras dos menores.

Al ser abordados por los investigadores, Walter mostró signos de nerviosismo, y la joven no pudo identificar a las otras chicas que la acompañaban, lo que generó sospechas. Con esta información, el fiscal ordenó el allanamiento del almacén y el arresto del comerciante, así como el rescate de la menor, el 5 de octubre.

Durante la operación, los gendarmes del Escuadrón Nº7 Paso de Los Libres encontraron a la joven de 16 años y rescataron a otras dos chicas, de 16 y 17 años. La menor que había sido entregada por su madre fue puesta bajo la custodia de la jueza de familia Marta Ruth Legarreta. En paralelo, se ordenó la detención de la madre y su pareja, bajo instrucciones del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi.