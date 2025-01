El Ínterin Liberaron a la actriz que atropelló a dos turistas brasileños El doctor Natalio Nicodemo, especialista en siniestros viales, consignó que Patricia Scheuer "tuvo un lapso donde no sabe qué le pasó". El especialista en siniestros viales valoró que la señora quiso colaborar con la Justicia, lo que coadyuvó a su excarcelación. Pero argumentó que, aun probando que no tuvo intención de atropellar, "si sabía que podía sufrir ese problema de salud, no le alcanzaría para eximirla de culpa".