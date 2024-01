"Creo que el plan económico está bien orientado, pero no se va a poder ejecutar del todo"

"Los resultados van a ser un poco más demorados (que inflación de un dígito en abril). Creo que con el Fondo Monetario saldrá un nuevo acuerdo; el actual está incumplido. Lo de YPF supongo que se va a tener que pagar con un bono, no queda otra, porque US$ 16.000 millones no tenemos", estimó Fausto Spotorno, economista.