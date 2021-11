Este lunes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof anunció que a partir del martes 30 de noviembre habrá vacunación libre en su distrito para todos los mayores de 3 años. Se podrá recibir la primera dosis sin la necesidad de un turno previo ni la asignación de una posta específica.

La medida fue comunicada durante un acto realizado en el vacunatorio del Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía, en el partido de La Matanza. “Vengo a dejar un mensaje: vacúnense todos y todas. Tenemos las vacunas, tenemos los vacunatorios, tenemos la vocación, la experiencia, el respaldo científico", aseguró Kicillof.

Además, se refirió a la situación que atraviesan otros países que no permiten dejar en el pasado al COVID-19: "La verdad es que estamos en una situación de riesgo con la pandemia. Pensamos que no, que se iba a salir, que ya se había visto la posibilidad de la terminación de la pandemia y, sin embargo, vemos que en Europa y en el hemisferio norte en general, andan ya no por la quinta, sino por la sexta ola".

Por último, el gobernador hizo referencia explícita a la "pandemia de los no vacunados", sostuvo que la decisión de no vacunarse "es de muchísima irresponsabilidad" e hizo hincapié en la baja del riesgo de contraer la enfermedad luego de la inmunización: "Los que se vacunan, obviamente, también pueden contagiarse también pueden sufrir la enfermedad, pero el porcentaje, la proporción es mucho más baja.".