San Luis es una provincia particular. Los heramanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saa la gobiernan desde el regreso de la democracia, convirtiéndola en un feudo poco común. Pero lo que ocurrió en la localidad de Renca supera el límite de lo imaginable: votó el 102% de los electores habilitados, no hay modo que no haya habido fraude.

Ayelén Martínez, candidata a comisionada municipal fue quien denunció la irregularidad que, claramente, la perjudicó. “En las urnas hubo sobres de más, las autoridades de mesa desconocieron las firmas y más de la mitad de los votantes no residen en la localidad”, esgrimió Martínez.

La denunciante insistió: “En Renca hay casi 600 personas habilitadas en el padrón en un pueblo que tiene 250 habitantes”. La ganadora de la elección fue Romina Peralta, de Fuerza San Luis, el frente del gobernador Alberto Rodríguez Saá. En la página oficial del gobierno, con todo descaro consta lo denunciado: votó 102,06% del padrón. Mucha vocación democrática.