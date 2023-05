Un equipo de científicos argentinos descifró cómo el dengue desactiva el sistema antiviral innato, según reza en la revista PNAS. Según explicó la investigadora Andrea Gamarnik, el mecanismo con el que el virus del dengue desactiva el sistema antiviral innato es distinto para cada serotipo.

Ello explicaría por qué las vacunas más exitosas no tienen la misma eficiencia contra cada serotipo. Así, se allana el camino para desarrollar vacunas tetravalentes contra la enfermedad que transmite el mosquito Aedes Aegypti. Gamarnik alertó que quizá ocho de cada diez contagiados de dengue son asintomáticos, y que incluso el subregistro de los casos sintomáticos de dengue no llega al 50 por ciento.

“En nuestro trabajo encontramos que cambiando solo un aminoácido de la proteína NS5 del serotipo 2 (equivalente a sacar un ladrillo en todo el inicio de la proteína viral) podemos simular lo que ocurre en el serotipo 4”, precisó. De este modo, “conociendo los cambios que se podrían hacer a nivel molecular para que el tipo 2 no contrarreste la acción del sistema inmune, sería posible, por medio de ingeniería genética, diseñar mejores vacunas”, ponderó Gamarnik.

El informe completo figura en la edición de este lunes de la revista de la Academia de Ciencias estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), cuya primera autora es la investigadora Mora González López Ledesma.