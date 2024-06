La Policía de la Ciudad, en colaboración con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal, la Agencia Gubernamental de Control y la Aduana, llevó a cabo la incautación de más de 2.300 termos potencialmente tóxicos en locales del barrio de Balvanera. Este operativo se realizó como resultado de una exhaustiva investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) a cargo de Carlos Rolero Santurián.

Los establecimientos implicados en la venta de estos productos peligrosos se encontraban en diversas ubicaciones de la zona, tales como Pasteur al 200 y al 300, Larrea al 300, Bartolomé Mitre al 2200, Azcuénaga al 100 y al 300, y Junín al 400. En total, se logró secuestrar 2.300 termos y mates metálicos valuados en aproximadamente $38 millones.

En el marco de esta operación, participaron la División Investigaciones Complejas de la Policía de la Ciudad, la CIJ, la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC). Once personas propietarias de los locales fueron imputadas por violar los artículos 201 y 289 del Código Penal Nacional.

La decisión de confiscar estos productos se basó en la constatación de que eran potencialmente perjudiciales para la salud, al no cumplir con los estándares de seguridad requeridos para contener líquidos destinados al consumo humano, al no estar fabricados con acero 304. Asimismo, se verificó que los termos infringían las normativas del Código Alimentario Argentino al no ser elaborados con el material adecuado. La Aduana señaló que los elementos carecían de la documentación respaldatoria correspondiente, así como del timbre fiscal requerido.