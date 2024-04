La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, emitió un fallo a favor de Argentina en el juicio por el cupón ligado al PBI, desestimando el reclamo de un grupo de fondos de inversión de Estados Unidos por un monto de US$ 1.400 millones. Aunque los demandantes obtuvieron un fallo favorable en los tribunales británicos, la decisión de la jueza Preska favoreció a Argentina en este caso particular.

El CEO de Latam Advisor, Sebastián Maril, experto en temas de deuda argentina, confirmó la noticia a través de la red social X. La jueza Preska se centró en la cuestión legal del caso y no abordó aspectos como los cambios en las estadísticas del INDEC durante la presidencia de Cristina Kirchner, que fueron objeto de un juicio previo en los tribunales ingleses.

El fallo de Preska se basó en que los demandantes no cumplían con ciertos requisitos establecidos en la cláusula de no acción, lo que les impidió presentar la demanda de manera adecuada. Aunque se desestimó la demanda por US$ 500 millones presentada en 2019, aún está pendiente un segundo juicio por US$ 6.000 millones, el cual podría tener un resultado distinto.

Se espera que el caso en curso sea analizado detalladamente para determinar si la jueza Preska rechazó la primera demanda para aceptar la segunda. La evolución de estos litigios contra Argentina en el exterior continuará siendo monitoreada de cerca por expertos como Maril.