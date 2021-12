En el acto convocado por el kirchnerismo para celebrar el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, Cristina Fernández de Kirchner dirigió a los asistentes un encendido discurso donde aseguró que: "No se va a aprobar ningún plan que no permita la recuperación económica. Es el deber de los argentinos que integran la fuerza política que volvió a la Argentina".

La vicepresidenta además, dijo que: "A la Argentina no le faltan dólares, los dólares de la Argentina se los llevaron afuera. Necesitamos que el FMI nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales que se han ido miles y millones de dólares en evasión. Comprométase a que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar al Fondo, de los que se la llevaron sin pagar impuestos, se la fugaron. Que sea un punto de negociación”.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández en su discurso, le dijo a su vice que se quede tranquila. "No tengas miedo Cristina, que si el fondo me suelta la mano, voy a estar agarrado de la mano de cada argentino y argentina" y aseguró que no firmará nada que ponga en riesgo el crecimiento.

Por otro lado, Fernández insistió en que: "No somos los que no queremos pagar las deudas, tampoco somos los que la tomaron, somos los que tenemos que hacernos cargo de las deudas que los sinvergüenzas nos dejaron", sentenció.