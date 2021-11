Desde las elecciones del 14 de noviembre el mundillo político y económico se preguntan cual es la posición de Cristina Fernández de Kirchener sobre el eventual acuerdo con el FMI. Ayer por fin, la vicepresidenta publicó una carta sobre el tema en su página web.

Crsitina dejó sentado que: "Argentina, como el resto del mundo, fue y sigue atravesada por la pandemia y los riesgos de una mutación y retorno permanentes. Nuestro país, además, tiene el peso inédito de una deuda también inédita con el FMI. Es un momento histórico de extrema gravedad y la definición que se adopte y se apruebe puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento CON INCLUSIÓN SOCIAL (SIC) de nuestro país. ¡Y ojo! Que nadie está hablando de desconocer deudas”, escribió.

Sin embargo, la ex presidenta aclaró que: "Vale la pena aquí parafrasear y corregir el título al que hiciéramos mención al comienzo de este texto: la lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina”, responidiendo a lo que cree, son operacion y condicionamientos de la oposición y de lo que llamó "medios hegemónicos.

Justamente, a ese respecto, expresó que: "Hace ya varias semanas desde los medios de comunicación hegemónicos, los sectores del poder real en la Argentina y, crease o no -según pude leer en letra de molde-, también desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los brokers de Wall Street, se especula con ‘el silencio de la vicepresidenta’ y su posición respecto de un posible acuerdo con el FMI por los 57.000 millones de dólares que pidió el gobierno de Mauricio Macri en el año 2018, de los cuales se alcanzó a desembolsar en menos de un año, la bonita suma de 44.500 millones de dólares", había escrito la ex presidenta.