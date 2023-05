Estas fueron algunas de las principales frases que dejó la vicepresidenta Cristina Fernández en la entrevista que dio en C5N:

“La Corte Suprema es un dispositivo de persecución. El próximo Gobierno deberá actuar contra la Corte”.

“Basta con una cautelar para suspenderme como candidata a las elecciones”.

"Estoy en libertad condicional".

“Me encanta Maslatón, no pienso nada como él, pero me encanta”.

"Necesitamos revisar el acuerdo con el FMI. Es clave el acuerdo de todos los partidos por el FMI".

"El macrismo siguió emitiendo con la plata del FMI".

"Necesitás dólares para producir, pero si necesitás pagar la deuda, los dólares no alcanzan".

"Hay que ir por el desarrollo industrial, no por la primarización de la economía".

"Las grandes empresas nunca pierden con la inflación".

"Estas elecciones van a ser atípicas. Es una elección de tercios. Lo importante de la elección de este año es el piso, no el techo. El nuevo tercio que apareció en esta elecciónes la bronca.

"Lo importante es entrar al balotaje".

"Este Gobierno fue mejor que una reelección de Macri".

"Hay comprensión de texto en la gente. Me parece que está muy claro lo que dije el otro día, que no es más que lo que había dicho el 6 de diciembre. La palabra de alguien que fue dos veces presidente tiene que valer".

"No voy a debilitar al peronismo en plena elección".

"En 2019 había que asegurar la victoria del peronismo y la única manera de asegurarlo era reagrupar a todas las fuerzas. Máximo fue el artífice del acercamiento de Massa".

"Lo de Alberto Fernández fue una buena estrategia. No se puede juzgar esta decisión 4 años después".

"(En el atentado en su contra) por suerte, no ví cuando me gatillaron".

"Pensaba que era imposible que eso me pase. El atentado fue precedido por la violencia mediática".

"Mi hija necesita de mí, es una extraordinaria mujer que está enferma, que tiene una patología. Si a mí me pasara algo podría agravarse su enfermedad. Por eso me impactó más mi intento de asesinato".

"Soy capaz de perdonar el atentado, pero no sé todavía. Me gustaría saber, creo que ahí hay algo más. La premeditación, el atentado no fue espontáneo. Cuando además aparece un diputado involucrado".

"Yo voy a seguir militando. Voy a hacer lo que tenga que hacer por el bien del país".

"El amor con el pueblo es mutuo, compensa a los que me odian".