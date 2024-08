El día miércoles, Cristina Fernández compareció ante los tribunales federales de Comodoro Py para declarar en relación al intento de asesinato que tuvo lugar en la entrada de su residencia el 1 de septiembre de 2022. La exvicepresidenta fue convocada como testigo en el juicio que se lleva a cabo ante el Tribunal Oral Federal N° 6, compuesto por los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari.

En esta ocasión, estuvo presente únicamente con sus abogados, acompañada por un pequeño grupo de representantes políticos. La mayor parte de los dirigentes kirchneristas optó por reunirse en el Instituto Patria, donde planean expresar su respaldo a la exmandataria en el contexto del proceso judicial que enfrenta.

La exvicepresidenta cruzó a la actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por no pronunciarse sobre el intento de asesinato en su contra. “Conociéndola, como la conozco desde que era muy joven, no me sorprende nada de ella”, dijo, y agregó que “Este es un juicio es contra de los autores materiales, y no a los autores intelectuales y financiadores del hecho. Más que un reclamo mío, tiene que ser una deuda que tienen que saldar con la democracia”, fueron las palabras finales de la exvicepresidenta.

Al comenzar el juicio oral, el autor material del intento de magnicidio, Fernando Sabag Montiel, admitió que su intención era asesinar a la exvicepresidenta, y que su ex pareja, Brenda Uliarte, también deseaba que esto ocurriera.

Actualmente, Montiel, Uliarte y Nicolás Carrizo son los tres acusados en este caso, los cuales están siendo juzgados por el delito de tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía, además del concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego. Este proceso judicial ha captado la atención de la opinión pública y continúa desarrollándose en el marco de un clima político tenso.