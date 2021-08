La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló en un acto de entrega de viviendas, que el oficialismo aprovechó para mostrarse unido después del fotogate. La líder del espacio Frente de Todos dio un fuerte discurso confrontando al gobierno anterior y la actual oposición.

"Nunca voy a olvidarlos, nunca voy a olvidar a los que me acompañaron a Comodoro Py bajo la lluvia. Ahora me hablan de república, ¿que república era esa? La república en que nos encarcelaban sin juicio ¿ y donde estaban ellos?. La república donde había mesas judiciales para encarcelar opositores y empresarios de medios, algunos de esa mesa judicial hoy están prófugos. ¡¡¡Nosotros nunca nos fuimos del país para escapar de la Justicia!!!", exclamó la ex presidenta.

Fernández de Kirchner aseguró que su gobierno dejó un endeudamiento mínimo y que el propio ex ministro Dujovne del gobierno de Mauricio Macri, reconoció (lo llamó "el que tomaba wisky").

Explicó porque es peronista y se pregunto: "Los que son macristas ¿porque son? ¿Pueden invocar derechos, logros? No, yo creo que es simplemente por el odio hacia el otro. Esto debe cambiar en la Argentina".

"A Alberto te tocó este tiempo difícil duro, este un partido que no se pudo jugar, se la pasaron atajando penales" justificó al presidente. "Tenemos que poder superar esta forma que pretenden imponernos, de vincularnos a partir del odio o la negación del otro".

Cristina le aconsejó al presidente: "Por eso quería estar hoy acá y deciles a los argentinos y argentinas, que necesitamos imperiosamente otra forma de vincularnos. Te pido Alberto que no te enojes ni te pongas nervioso. Cuando uno es presidente, los errores, las fallas, las transgresiones contra las normas que uno mismo dicto, se exacerban, mientras se oculta descaradamente la entrega de un país, el endeudamiento sin límites. Esto no significa disculpar ni banalizar, todos saben de que estoy hablando. Todos saben que si una hermana hubiese blanqueado 35 millones de dólares, yo no estaría acá".

Identificándose con el pueblo dijo que "el poder no se cuestiona a sí mismo, cuestiona al pueblo en sus errores". Elogió a La Cámpora y dijo, suspicaz "anda bien La Cámpora con las fotos", en referencia a la foto publicada por el PJ en el que ella no estaba, y a otra foto de la cena de Macri y su gabinete con el FMI.