Los locales de venta de neumáticos, tanto las grandes empresas como los pequeños locales de barrio, aseguran que desde hace varios meses que no se entregan las cubiertas de las medidas más utilizadas. “Pasamos a no recibir ninguna cubierta porque, no solo se paró la fabricación, sino también la distribución”, aseguran los comerciantes.

“Hace dos meses que no recibimos entregas de las empresas fabricantes. Tenemos solo algunas medidas para la venta que son para camionetas o autos de alta gama. Pero faltan las medidas 13 y 14 que son las más usadas para autos como Gol o Corsa. No tenemos mucha comunicación de parte de las empresas sobre qué está pasando, y nos enteramos más por diarios o noticieros”, dijeron a Infobae desde un comercio del sector.

De acuerdo con Horacio García, presidente de la Federación Argentina del Neumático, la falta de estos se debe a "los sucesivos paros alternados, los bloqueos y ahora el cierre por tiempo indeterminado" de las tres fábricas que operan en la Argentina, las cuales desde hace cinco meses están produciendo a menos del 40% de su capacidad..

“Es un tema de importancia nacional para la economía, porque todos los transportes de carga, los equipos agrícolas, las máquinas viales industriales y todo tipo de vehículos que circulan por carretera necesitan neumáticos”, asegura García, quien además señala que “de no resolverse el conflicto pronto, va a haber muchos más faltantes que los que había hasta ahora”.

García recuerda una situación similar a finales de los años ‘80, cuando por la hiperinflación las distorsiones de precios eran tan fuertes que los precios cambiaban dos o tres veces en el día. “Pero faltantes con este nivel de agresividad no ha habido nunca”, aseguró.