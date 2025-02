Paula Oliveto: "Lijo es la razón por la que no avanzaba la causa YPF" La dirigente será precandidata a legisladora porteña de la Coalición Cívica. "Para nosotros no fue un tema menor que (en JxC) no defendieran a los jubilados. Una cosa es acompañar leyes necesarias y otra es delegar facultades", ejemplificó. Sobre el posible nombramiento de Lijo por decreto en la Corte Suprema, enfatizó que "El nombramiento de un miembro de la Corte Suprema debe ser parte de un gran acuerdo, por eso requiere una mayoría especial. Son cargos vitalicios, tienen que ser personas irreprochables".