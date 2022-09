Los movimientos sociales y organizaciones que conforman el bloque denominado “Unidad Piquetera” continúan acampando a las afueras del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en la 9 de julio, desde el martes. La situación ocurrió luego de que realizaran una masiva manifestación para reclamar contra el “ajuste” y pedir “trabajo genuino”.

“El miércoles a las 6 de la tarde, si no tenemos respuesta, volveremos a reunirnos para resolver lo mismo que definimos este martes. Si no hay respuesta, continuaremos con la permanencia”, aseguró Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, a Infobae. "El Gobierno nos mintió y no cumplió nada de lo que prometió. Nos hablaron de maquinaria para las cooperativas, pero hace ocho meses que las estamos esperando. Nos cansamos de que nos mientan”.

Asimismo, Belliboni contó cómo se iban a organizar para lograr el cometido: “Vinimos preparados como un ejército de operaciones y estamos organizados en comisiones para coordinar el acampe. Nos vamos a quedar por tiempo indefinido acá. Los compañeros se van a ir rotando, para que los que pasen la noche acá puedan ir a trabajar mañana. Habrá relevos todos los días".

Coincidiendo con Belliboni, Celeste Fierro, dirigente del MST-FIT Unidad, aseguró que “Zabaleta y el Frente de Todos ignoran los reclamos por trabajo genuino, mayor asistencia social y alimentos en cantidad y calidad para los comedores, justo cuando la inflación empeora los niveles de pobreza”.

Por su parte, el viceministro de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, señaló acerca de los piquetes: “Hay un reclamo permanente de ellos de más planes sociales. El resto de los pedidos están encauzados. El lunes quedamos en encontrarnos y ellos decidieron esta medida de fuerza. Entendemos la situación, pero la forma de resolver los problemas es con más trabajo y ellos creen que la solución son los planes”.

"No se entiende este tipo de virulencia, este tipo de medida no ayuda a nadie. Estamos pidiendo que tomen conciencia de que no está bien acampar en la calle, a la intemperie y cortar el tránsito de esa forma. Nosotros haremos el esfuerzo necesario para solucionar el conflicto”, aseguró Aguilera.

Por el momento, el Metrobus continúa funcionando con normalidad en ambos sentidos, y a diferencia de piquetes anteriores, los dirigentes de las protestas pidieron a los manifestantes que no corten el transporte público. No obstante, ayer se profundizó el caos de tránsito en todas las calles aledañas a la avenida 9 de Julio.