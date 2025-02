Juntos en Continental Oliveto sobre Ficha Limpia: "Un país que sufrió la corrupción estructural no puede no tenerla" La diputada nacional Paula Oliveto Lago confirmó el respaldo de la Coalición Cívica al proyecto de Ficha Limpia, al afirmar que es “la ley posible” que se pudo consensuar, aunque aclaró que no es la que pretendía el espacio que lidera Elisa Carrió.