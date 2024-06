El tres veces gobernador de la provincia de Tucumán, José Alperovich, fue condenado a 16 años de prisión en el juicio oral en su contra por abusar sexualmente de su sobrina y excolaboradora e irá directo a la cárcel. Ese es el veredicto que Tribunal Oral N° 29 dio a conocer esta noche contra del ex gobernador de Tucumán y exsenador desde febrero. Además lo inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos a nivel municipal, provincial y nacional.

Una vez leída la sentencia, el juez Juan Ramos Padilla ordenó a la policía que Alperovicha quedara inmediatamente detenido y enviado a una prisión.

Más temprano, Alperovich tuvo la oportunidad de decir sus últimas palabras antes del fallo pero decidió no hacerlo. "No voy a hacer uso de la palabra, señor juez", dijo el tres veces gobernador tucumano, que sorprendió al no volver a hablar en el último momento del juicio en su contra por abuso sexual.