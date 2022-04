La panelista del programa Momento D, Cinthia Fernández, que conduce Fabián Doman, tiene una posición tomada en contra de los piquetes y no es la primera vez que se cruza con el piquetero dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

Pero esta vez la cosa fue distinta, porque Belliboni insinuó saber "cosas" sobre la bailarina. "Si no marchan, no cobran”, mandó la panelista, pero ahí mismo el piquetero dijo: "Yo podría decir muchas cosas de las que hace Cinthia...”, amenazó el piquetero.

Pero es sabido, Fernández no arruga: “Contame, a ver, machirulín. Yo no tiro piedras, no soy corrupta, no paso lista, no cobro para ir a la marcha, no busco reemplazo, contame qué hago. No tengo ningún plan, tengo tres laburos. Contame qué hago yo, a ver si sos tan guapo. Si tenés los hu...decilo ahora”, le espetó como ametralladora verbal.

Belliboni fue para atrás: “No quiero entrar en un terreno personal, yo quiero responder problemas sociales”, y pidió respecto y que la panelista no grite. Parece que su info no era tan valiosa o que le falto coraje para mencionarla al aire.