La panelista Cinthia Fernández demandará a Carmen, la ex empleada de Wanda Nara que anda filtrando audios privados, porque en uno de ellos hay gravísimos insultos a sus tres hijas.

En LAM compartieron uno de esos audios donde insulta despectivamente a las niñas diciéndoles "negras feas". Fernández reaccionó con justificada furia y llevará a Carmen ante la Justicia y también al INADI.

Entrevistada en el programa de Ángel De Brito, Cinthia dijo: "Es repudiable, es asqueroso... Ella es asquerosa en sus dichos. La verdad que tiene muchísimo que aprender. Y si le habían dado ataques de pánico con toda la situación de Wanda, le aviso que le van a dar más ataques de pánico porque no voy a parar... no voy a parar. Me tocaron a lo que más amo... No voy a parar hasta que esta mina aprenda judicialmente a comportarse con menores", aseguró.

Muy enojada la también bailarina dijo que: "No me importa si el audio es privado, a alguien se lo mandó. Tanto ella como la persona a la que se lo mandó, son personas nefastas. Entonces va a tener que pagar las consecuencias. INADI para todo. Tampoco me interesa que el audio sea viejo... Una persona que habla así de criaturas, no me interesa. Mostró la hilacha, cómo vas a hablar así...", sentenció.

Cinthia dijo también: "Es de mala persona hablar así. Una persona que habla así de una criatura tiene que tener un escarmiento. No me conmueve. Me parece desagradable todo lo que escuché. Va a tener que ir arrodillada hasta Luján, ida y vuelta, no se la voy a perdonar. Le va a pedir disculpas a mis hijas. Ahora todo con mis abogado, como siempre, primero a INADI y después ver cada punto en lo lega. Conmigo no van a joder. Esto es nefasto" recalcó.