Algunas especies lo hacen en parejas, otras sin conocer a las otras partes involucradas, y algunas incluso lo hacen por su cuenta: cuando se trata de replicación, la naturaleza no es más que versátil.

Ahora, los investigadores dicen que han descubierto que los grupos de células de rana pueden experimentar una forma de replicación nunca antes vista en plantas o animales. Los grupos esféricos, conocidos como xenobots, pueden dar lugar a "descendencia" barriendo las células sueltas y agitándolas en más grupos.

"Estas cosas se mueven en el plato y hacen copias de sí mismas", dijo el profesor Josh Bongard, de la Universidad de Vermont, coautor de la investigación.

Los Xenobots se anunciaron por primera vez el año pasado y son lo que se conoce como "robots vivientes": formas de vida sintéticas que se obtienen tomando unos pocos miles de células de embriones de rana y ensamblándolas en grupos de aproximadamente 1 mm de tamaño.

Los xenobots no tienen sistema digestivo ni neuronas y, naturalmente, se deshacen después de unas dos semanas. Bongard dijo que los xenobots en el estudio actual podrían impulsarse usando proyecciones similares a pelos llamadas cilios.

“Definitivamente no se convierten en ranas, en realidad mantienen la forma que les imponemos. Y se ven y actúan de formas muy diferentes a las de las ranas normales ”, dijo.

Una de esas formas es la producción de descendencia. Se puede decir que todo lo que hace una copia de sí mismo se replica, señaló Bongard. Pero anteriormente se había descubierto que las plantas y los animales lo hacían mediante la reproducción, mecanismos que van desde el proceso asexual de gemación hasta dar a luz.

Escribiendo en Proceedings of the National Academy of Sciences , Bongard y sus colegas informan que los xenobots adoptan un enfoque muy diferente llamado autorreplicación cinemática, un proceso visto anteriormente para moléculas pero no para organismos.

“La autorreplicación cinemática en moléculas fue definitivamente importante al comienzo de la vida en la Tierra. Pero no sabemos si esta forma de replicación, que ahora vemos en grupos de células, jugó un papel en los orígenes de la vida ”, dijo Bongard.