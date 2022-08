El riesgo de colapso social global o extinción humana ha sido "peligrosamente subexplorado", advirtieron los científicos del clima en un análisis.

Llaman a tal catástrofe el "final del juego climático". Aunque tenía una pequeña posibilidad de que ocurriera, dadas las incertidumbres sobre las emisiones futuras y el sistema climático, no se podían descartar escenarios cataclísmicos, dijeron.

“Enfrentarse a un futuro de aceleración del cambio climático sin ver los peores escenarios es una gestión de riesgos ingenua en el mejor de los casos y fatalmente tonta en el peor”, dijeron los científicos, y agregaron que había “amplias razones” para sospechar que el calentamiento global podría resultar en un desastre apocalíptico. .

El equipo internacional de expertos argumenta que el mundo debe comenzar a prepararse para la posibilidad del final del cambio climático. “Analizar los mecanismos de estas consecuencias extremas podría ayudar a impulsar la acción, mejorar la resiliencia e informar la política”, dijeron.

Las exploraciones en la década de 1980 del invierno nuclear que seguiría a una guerra nuclear estimularon la preocupación pública y los esfuerzos de desarme, dijeron los investigadores. El análisis propone una agenda de investigación, que incluye lo que ellos llaman los "cuatro jinetes" del final del clima: hambruna, clima extremo, guerra y enfermedad.

También pidieron que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático produzca un informe especial sobre el tema. El informe del IPCC sobre los impactos de solo 1,5 °C de calentamiento generó una "oleada de preocupación pública", dijeron.

“Hay muchas razones para creer que el cambio climático podría volverse catastrófico, incluso con niveles modestos de calentamiento”, dijo el Dr. Luke Kemp del Centro para el Estudio del Riesgo Existencial de la Universidad de Cambridge, quien dirigió el análisis. “El cambio climático ha jugado un papel en cada evento de extinción masiva. Ha ayudado a derribar imperios y ha dado forma a la historia.

“Los caminos hacia el desastre no se limitan a los impactos directos de las altas temperaturas, como los fenómenos meteorológicos extremos. Los efectos secundarios, como las crisis financieras, los conflictos y los nuevos brotes de enfermedades, podrían desencadenar otras calamidades”.

El análisis se publica en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences y fue revisado por una docena de científicos. Argumenta que las consecuencias del calentamiento global más allá de 3C han sido subexaminadas, con pocas estimaciones cuantitativas de los impactos totales. “Sabemos menos sobre los escenarios que más importan”, dijo Kemp.