César Biondini, precandidato a Presidente por el Frente Patriota Federal, habló con el Rifle Varela y el equipo de Elijo Creer:

-“Somos un partido constituido legalmente, con decenas de miles de afiliados. Habitualmente las candidaturas se dirimían en las internas de los partidos y luego se competía como corresponde en las elecciones generales. Con la reforma de 2009 hubo una reforma que obliga a la población a participar de las primarias de los partidos. Es un dislate, un doble dislate. Para la población, porque tiene que votar dos veces, y porque es un despilfarro de recursos públicos”.

-“Lo que me motiva es que nosotros no nos sentimos identificados con ninguna otra fuerza política. Representamos la voluntad de una gran cantidad de gente, que son nuestros afiliados y nuestros seguidores, y por el otro lado, como nacionalistas no estamos incorporados dentro de la grieta. No queremos ni el centro ni la izquierda ni la derecha, porque creemos que todo es parte de lo mismo. Todos están sometidos a la usura, a los intereses internacionales. Nos motiva el amor por la patria, el amor por nuestra idea, de una Argentina grande y justa, que termine con la pobreza que tenemos”.

-“Cuando uno arranca, nadie te conoce. Uno tiene que ir haciéndose un nombre. Yo pertenezco a una generación que no quiere irse del país y tampoco quiero que mi hijo Franco se quiera ir el día de mañana. Si nadie se levanta y permitimos que los mismos de siempre se sigan eligiendo, va a seguir pasando siempre lo mismo”.

-“Tengo varias medidas, si soy presidente. La primera que tenemos es que defendemos como primer derecho humano a la vida. Por la Ley del Aborto, han sido muertos en los últimos años, 250.000 chicos. Nosotros esa ley al vamos a derogar. Como segunda medida, los acuerdos con el FMI los pensamos revisar. Un nuevo gobierno tiene derecho a hacer un inventario de todos los acuerdos que hayan firmado los gobiernos anteriores. No necesariamente los tenemos que reconocer. Hoy estamos en guerra con la usura internacional. Debemos suspender los pagos. No hablamos de no pagar, porque eso es una tara de la izquierda. Veamos cuánto se debe realmente, y que pague la clase política. Y la tercera medida es atacar la inflación: lo primero que hay que hacer es sacar el IVA de toda la canasta básica de alimentos y abrir 30 mil mercados centrales en todo el país para eliminar los intermediarios y ahí nomás bajan 60% los costos de los productos”.