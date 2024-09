En el marco de la causa por violencia de género que involucra al ex presidente Alberto Fernández y a la ex primera dama Fabiola Yáñez, Cintia Romina Tonietti, ama de llaves de la Quinta de Olivos, ofreció su testimonio en calidad de primera testigo de la defensa del ex mandatario. Durante su declaración, Tonietti afirmó no haber observado en ningún momento golpes, lesiones o moretones en el cuerpo de Yáñez, y caracterizó las discusiones entre la pareja como "normales".

La testigo, quien continúa desempeñándose en su cargo, relató que tuvo acceso a la vestimenta de Yáñez, incluso cuando esta se encontraba en ropa interior, y que nunca detectó signos de violencia. Aseguró que ayudaba a la ex primera dama a vestirse en ocasiones y que la veía en bikini cuando utilizaba la piscina. Ante la presentación de fotografías y videos que mostraban moretones en el ojo derecho y en el brazo de Yáñez, Tonietti sostuvo: "No observé nunca eso" durante su declaración.

En la audiencia, se le preguntó a la testigo sobre su presencia en la Quinta el 30 de junio de 2021, fecha en la que médicos de la Unidad Presidencial afirmaron haber visto el moretón en el ojo de Yáñez. Tonietti no pudo recordar si había trabajado ese día ni si había recibido a los médicos mencionados. Aclaró que, en ningún momento, le proporcionó medicamentos a Yáñez para tratar la lesión en su ojo.

Esta declaración es la primera de cinco testimonios que la defensa de Fernández ha propuesto. Además de Tonietti, se han mencionado a Amalia Tereza Moreno, Karina Daniela González, Noelia Del Valle Gómez y un quinto testigo cuya identidad permanece en reserva. Todos ellos son empleados de la Quinta de Olivos y han manifestado en declaraciones notariales que no presenciaron actos de violencia de género, atribuyendo los moretones de Yáñez a caídas por consumo de alcohol o a secuelas de tratamientos estéticos.

Tonietti llegó a Comodoro Py a las 10 de la mañana, mientras que Moreno estaba citada para el mediodía. Sin embargo, debido a la extensión del testimonio de Tonietti, la declaración de Moreno fue postergada para una fecha futura que aún no ha sido definida. González y Del Valle Gómez deberán presentarse el jueves de la próxima semana en los mismos horarios.

En relación al consumo de alcohol de Yáñez, Tonietti explicó que Fernández le solicitaba que prestara atención a su esposa durante el embarazo para evitar que consumiera alcohol. La testigo reconoció haber visto a Yáñez en estado de ebriedad en varias ocasiones, especialmente cuando quería estar con su hijo Francisco. Afirmó que el consumo de alcohol de Yáñez era irregular, oscilando entre períodos de abstinencia y otros en los que bebía con frecuencia, lo que, según ella, no se consideraba un comportamiento normal.

Tonietti recordó una ocasión en la que Fernández llamó la atención a Yáñez por su estado de embriaguez, cuestionándole si no le daba vergüenza estar en esa condición frente a su hijo. Asimismo, mencionó el cumpleaños de Yáñez en 2020, durante las restricciones por la pandemia, indicando que tuvo que organizar el evento según las instrucciones de la ex primera dama, quien mantenía la confidencialidad sobre lo que ocurría en la Quinta.

Al concluir su testimonio, Tonietti señaló que la relación entre Fernández y Yáñez había cambiado tras la difusión de una fotografía que los involucró, y que el ambiente se tornó más tenso debido a la atención mediática. Afirmó que las visitas a la ex primera dama habían disminuido considerablemente, manteniendo solo relaciones con un par de amigos y reduciendo sus actividades a cuestiones protocolares.