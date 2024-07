Mónica Méndez, abogada de la Fundación Lucio Dupuy, acompañó a Macarena . Remarcó que su "principal preocupación era desmentir la teoría del accidente".

"Ya no sabemos quien dice la verdad y quien miente. Estoy un poco enojada y consideró que no estamos buscando al niño. Me sume a aportar mi colaboración. Consideró que todos mienten y tratan de cubrirse"

"Tenía muchas esperanzas en esta testigo y otra vez volvemos para atrás, ya no se que pensar. Creo que el accidente no es real, pienso que al niño se lo llevaron pero no se quien"