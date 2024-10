Sofía Pacchi se presentó en los tribunales de Comodoro Py a las 10:50 para declarar como testigo en el marco de la causa por violencia de género que involucra al ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, a raíz de una denuncia presentada por su ex pareja, Fabiola Yáñez. La declaración se extendió hasta aproximadamente las 13:30.

Según su abogado, Fernando Burlando, la testigo afirmó ante las autoridades judiciales que no había presenciado ningún episodio de violencia. Pacchi describió la relación entre Fernández y Yáñez como “tóxica”. Además, reconoció que el ex presidente la había “halagado”, pero negó haber mantenido una relación amorosa con él.

Pacchi fue convocada para declarar a las 10:00, pero su presencia había estado en duda debido a que su declaración había sido suspendida en dos ocasiones anteriores por su maternidad y problemas de salud. No obstante, la testigo notificó a la Fiscalía sobre su demora y finalmente llegó cerca de las 11:00, acompañada por su abogado, Burlando, quien también la defendió en la causa penal relacionada con la fotografía del festejo en Olivos, donde también estaban involucrados Fernández y Yáñez. En la Fiscalía, se encontraban presentes González y los abogados que representan a ambos, Silvina Carreira y Mariana Gallego.

Sofía Pacchi es una amiga de Fabiola Yáñez y ex funcionaria del gobierno de Alberto Fernández. Participó en el cumpleaños de Yañez en 2020, un evento que generó controversia debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. La existencia de esta reunión se hizo pública un año después, cuando se difundió una fotografía que mostraba a los tres, entre otros asistentes.

El nombre de Pacchi fue mencionado en el expediente tras las declaraciones de Yáñez, quien reveló haber encontrado mensajes en el celular de Fernández que sugerían intentos de seducción hacia ella. En respuesta a las especulaciones en redes sociales, Pacchi realizó un descargo en el que aclaró que nunca había tenido una relación con el ex presidente. En un comunicado en sus redes sociales a finales de agosto, afirmó: “Ante esta ola de difamaciones, resulta imperioso aclarar que no he tenido jamás vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el expresidente Alberto Fernández”.

La declaración de Pacchi marca la reanudación de las testimoniales, luego de que el fiscal González decidiera suspenderlas debido a un planteo de la querella de Yáñez, que solicitó analizar si se estaban vulnerando acuerdos de confidencialidad por parte de los empleados de la Quinta de Olivos. Esta situación afectó a tres testigos propuestos por la defensa de Fernández, quienes habían declarado ante un escribano público sin ser relevados de dicho acuerdo de confidencialidad, lo que resultó en su exclusión del expediente.