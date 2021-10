Los familiares de una nena de once años denunciaron que un alumno más grande la violó en un baño de la escuela Nº 1.319 "José Ortolani" de la ciudad de Rosario. Este lunes por la mañana, se realizó una nutrida movilización en las puertas del colegio y en un ambiente tenso pidieron explicaciones a las autoridades escolares. El tránsito en el lugar estaba interrumpido. La madre de la víctima fue llevada a un centro de salud porque se descompensó, según Rosario3.

El abuso sexual tuvo lugar el miércoles pasado. "Salió a las 12.20 y no quería que la abrace. Se acostó a dormir. Al padre le dijo que le dolía mucho el cuello. Después empezó con dolores. No quería decir nada", dijo la madre de la nena.

Y agregó que: "Solo quería dormir. El jueves a la tarde le contó a su madrina que un nene la manoseó y la agarró. Le decía «Me va a molestar de nuevo». La llevé al (hospital de niños) zona norte. Tenía lastimado. Hice la denuncia. Fui a la Comisaría de la Mujer", agregó.

La madre de la alumna abusada sostuvo que desde la escuela le señalaron que la iban a ayudar "si no hacían una marcha". "Ella me hizo un dibujo de cómo era el pibe. No quiere venir a la escuela ella porque tiene mucho miedo. Solo quiere que la abrace", concluyó.