Viviana Canosa empezó su pregrama con una editorial prolongada, con todo tipo de mofas sobre la adquisición de los adminículos de madera por parte del gobierno. Al comenzar al pase con el programa de Luis Novaresio, indicó: “Me puse nerviosa con los penes de madera, me pareció un gasto inapropiado”.

Pero el periodista n estaba de acuerdo: "me pareció una cosa de infantilismo ‘eh los penes de madera’. Seamos un poco adultos”, le empezó diciendo. Pero Canosa no se detuvo: “No podíamos hacerlo con botellas de agua que nos sobran y no gastarnos tanta guita”.

La conductora se mostraba indignada: “Yo estoy en contra de que gasten guita cuando no hay guita. Ponemos el preservativo y si quieren les enseño, es fácil”.

Novaresion contraatacó: “Hay que dar educación sexual bien. A mí el argumento de esto es mucho frente a eso, bueno cerremos el teatro Colón. En un momento de crisis el teatro Colón”.

Pero Canosa estaba descontrolada: “Compren pepinos o bananas. Compren bananas de paso se lo das a los pibes para que morfen. Lo podían haber enseñado con los penes de madera antes que la ley del aborto haya salido así de paso no quedaban embarazadas las mujeres”.

Novaresio replicó de inmediato "Saludo tu valentía de decir lo que pensás. En realidad lo que se esconde es un enojo por la ley del aborto para que la gente no pueda decidir cómo concebir”.