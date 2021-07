Viviana Canosa lanzó otra polémica en su programa de A24, mientras entrevistaba a Matelda Lisdero, que se dedica a medicinas alternativas. “Yo casi no estoy yendo a los médicos, te dije que la semana que viene te quiero ir a ver a vos”, empezó Viviana, para agregar: “¿Cómo puede ser que el médico llene de más miedo al paciente en vez de calmarlo?”.

La conductora no se quedó ahí y decidió emprenderla con todo contra la medicina tradicional: “Porque, además, mi síntoma no puede ser igual al de [Carlos] Campolongo, lo que me das a mí puede ser lo mismo que le das a Campolongo o no. [El médico] es como un sastre que te hace la ropa a medida. ¿Por qué somos todos iguales y a todos nos dan lo mismo? ¿Y por qué nos dicen ‘ojo, tené cuidado, te podés morir, además podes matar’? Porque ahora los chicos crecen pensando que pueden matar a toda la familia. ¿Eso está planeado o es ignorancia?”, remató.

No es la primera polémica de la que participa Canosa esta claro, pero vale recordar cuando, a mediados del año pasado, en plena pandemia, recomendó ingerir dióxido de cloro y de hecho lo bebió en cámara para dar el mal ejemplo.