En Camino del Buen Ayre y durante la madrugada de este miércoles se dio un trágico siniestro vial: un hombre murió atropellado cuando intentaba cruzar la autopista. Ocurrió a la altura del kilómetro 5,5 sentido hacia Panamericana a la altura de José León Suárez. La víctima fue un hombre de unos 30 años. Las cámaras de seguridad no pudieron detectar el incidente porque en ese tramo no hay iluminación artificial nocturna.

El incidente ocasionó fuertes demoras en la hora pico de este miércoles sobre la autopista, dado que la Policía tuvo que realizar las pericias correspondientes con el hombre que resultó muerto. La traza es concesionada por la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).

Un llamado al 911 informó de una persona tirada sobre el asfalto. Cuando llegó la Policía Vial, constató que la víctima estaba sin vida y con signos de que fue arrastrado por el vehículo que lo atropelló por algunos metros. Según consignaron en el parte policial, el hombre llevaba un morral verde y en su interior encontraron restos de comida, algunos vidrios y viruta. Además, en el relevamiento de cámaras de seguridad del paraje más cercano, "no se pudo divisar el momento en que sucedió el incidente por falta de iluminación".

"En esa zona por las cámaras, sólo se ve oscuridad. Es imposible tener algún rastro de como sucedió el incidente", anticipó una de las fuentes. "Esta zona es una boca de lobo. No se ve nada. No hay iluminación, no hay seguridad, ni colectoras, no hay policías y muy poca seguridad vial. Nada. Es casi una zona fantasmal. Le pasó a este hombre, le puede pasar a cualquiera porque es casi imposible cruzar la autopista de noche", expresó su bronca un vecino en charla con radio Suárez Ciudad.

El nuevo siniestro vial en la Autopista se da luego de que a principios de septiembre aumentara la tarifa del peaje. La investigación del caso recayó en la Comisaría 4ta de José León Suárez, bajo la Fiscalía de Instrucción N°4.