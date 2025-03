Otra Vuelta "El sistema penal juvenil que tenemos no sirve para resolver ninguno de los problemas que hay" "Lo que no puede pasar en ningún caso es que no haya ningún tipo de sanción. La decisión muchas veces es discrecional del juez, porque hay un limbo jurídico", dijo Leandro Halperín, abogado especializado en políticas penitenciarias y prevención del delito.