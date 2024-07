La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha establecido el calendario de pagos correspondiente al mes de julio de 2024 para los jubilados y pensionados en Argentina. Durante este mes, los jubilados recibirán un nuevo aumento en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, según lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Este aumento será del 4,2%, reflejando la inflación del mes anterior. Además, se ha confirmado un bono de $70.000 para los titulares de haberes más bajos, que se sumará al aumento del 4,2% en los haberes de julio. Este bono se aplicará a los jubilados de la mínima, así como a aquellos que perciban menos de $285.623, recibiendo un monto proporcional hasta alcanzar esta cifra.

Por otro lado, se establecen los pagos para las Pensiones No Contributivas de acuerdo al último número de documento, así como las fechas de cobro para jubilados y pensionados que superan o no el haber mínimo. El bono de $70.000 también será otorgado a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y a personas que reciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y otras pensiones no contributivas y pensiones graciables.



Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: lunes 8 de julio de 2024.

Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 10 de julio de 2024.

Documentos terminados en 4 y 5: jueves 11 de julio de 2024.

Documentos terminados en 6 y 7: jueves 11 de julio de 2024.

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 12 de julio de 2024.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

Documentos terminados en 0: lunes 8 de julio de 2024.

Documentos terminados en 1: miércoles 10 de julio de 2024.

Documentos terminados en 2: jueves 11 de julio de 2024.

Documentos terminados en 3: viernes 12 de julio de 2024.

Documentos terminados en 4: lunes 15 de julio de 2024.

Documentos terminados en 5: martes 16 de julio de 2024.

Documentos terminados en 6: miércoles 17 de julio de 2024.

Documentos terminados en 7: jueves 18 de julio de 2024.

Documentos terminados en 8: viernes 19 de julio de 2024.

Documentos terminados en 9: lunes 22 de julio de 2024.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: martes 23 de julio de 2024.

Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 24 de julio de 2024.

Documentos terminados en 4 y 5: jueves 25 de julio de 2024.

Documentos terminados en 6 y 7: viernes 26 de julio de 2024.

Documentos terminados en 8 y 9: lunes 29 de julio de 2024.

Nuevo bono para jubilados y pensionados ANSES: ¿quiénes lo cobran?

Los jubilados de la mínima (de $ 215.623 en julio);

Los jubilados que cobren menos de $ 285.623, quienes recibirán un proporcional hasta alcanzar este último monto;

Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor;

Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables

En el artículo 4° se dispone que, mientras los jubilados y pensionados de la mínima de $ 215.623 cobrarán el bono de $ 70.000 completo en julio, quienes reciban un poco más de ese monto y hasta los $ 285.623, cobrarán el proporcional correspondiente del bono hasta alcanzar este último valor, el cual corresponde a la suma de la mínima y el bono de $ 70.000.