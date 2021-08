Fue una defensa confusa y decidió hacerlo donde mas lo cuiden. Santiago Cafiero fue el elegido para dar los argumentos del gobierno sobre la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez el 14 de julio de 2020 y lo hizo cómodo, con Gustavo Silvestre en Radio 10.

"Es evidente que hubo un descuido, se cometió un error, no debería haber ocurrido. Fue un evento social que no debería haber ocurrido”, explicó Cafiero, pero enseguida buscó contraatacar: “Nosotros somos distintos, reconocemos el error, pero esto no nos va a hacer distraer de los temas que verdaderamente importa, porque estos no son los temas que le importan a la gente”, dijo.

El jefe de Gabinete insistió: “Hay que aclarar que en esos días Olivos funcionaba como el centro de operaciones de la pandemia; mucha gente entraba y salía, hubo reuniones con distintos sectores y con expertos... y en una ocasión hubo un evento social, que no debería haber ocurrido; y sobre eso mucho más para agregar no hay”.

De inmediato la emprendió contra la oposición: “Hay una oposición que está desorientada con respecto a la campaña, no ha tenido un rol significativo durante la pandemia y se oponía a todo. Cuestionaban hasta la existencia del virus. Luego, la veracidad y la eficiencia de las vacunas. Permanentemente buscan generar escándalos para esconder los planes económicos que dañaron a los argentinos”.

Cabe preguntarse si fue la oposición la que filtró la foto, como tuvo acceso la oposición a una foto personal del cumpleaños de la primera dama. Todo indica que el problema es mas interno que externo.