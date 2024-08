En Argentina, casi 7 de cada 10 padres no convivientes incumple el pago regular de las cuotas alimentarias, y más de la mitad de las madres no recibe ningún tipo de aporte de parte del progenitor de sus hijos o hijas. El incumplimiento de esta responsabilidad parental fue considerado un acto de violencia económica y simbólica por múltiples fallos judiciales.

Los deudores alimentarios ya tienen restricciones en actividades específicas, como la renovación de la licencia para conducir, la imposibilidad de acceder a empleos públicos o la realización de viajes al exterior del país. Desde 1999 el distrito cuenta con un Registro de Deudores Alimentarios Morosos, que permite judicialmente inscribir e identificar a las personas que no cumplen con la manutención de sus hijos e hijas. Según el proyecto de ley presentado por el legislador porteño Facundo del Gaiso (Coalición Cívica-Vamos por Más), quienes estén en ese registro tampoco podrán concurrir a partidos de fútbol. Actualmente, una restricción de este tipo sólo puede ser implementada por decisión de un juez; a partir de esta legislación, aplicaría para todas las personas inscriptas en el registro.

El registro de deudores morosos estaría incluido dentro de lo que es Tribuna Segura, con el registro de admisión para las canchas. De esa forma, cuando la gente cuando ingresa hay un momento en el que se presenta el DNI y ahí se coteja de que no esté en el registro de admisión de tribuna segura.

“Es un mecanismo fácil de aplicar porque ya está la tecnología y las herramientas en funcionamiento en la actualidad: si sos un barrabrava con derecho de admisión no podés ingresar a las canchas, lo mismo ocurriría si sos un deudor alimentario”, explica Del Gaiso, quien además integra el Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad. Y agregó: “Genera un hecho de justicia. Si vos tenés 100 mil pesos para ir a un partido de fútbol pero no le pasás ni un centavo a tus hijos, sería justo que esta ley fuera posible. En la Ciudad existe un registro de deudores alimentarios y, por ejemplo, no podés ser funcionario o ingresar al Gobierno de la Ciudad si figurás ahí”.