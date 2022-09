El avance de la investigación descubrió un nuevo dato que lleva a cabo la Jueza María Eugenia Capuchetti y reveló que el atentado se habría gestado desde el 22 de Abril, por un mensaje clave que le envió Brenda Uliarte a una amiga.

Aparentemente Uliarte se habría comprado un arma debido a un ex novio que la estaba molestando: "Sí, tengo un fierro; lo compré porque mi ex está jede (pesado)”, le dijo a su amiga Serena. También le contó a otro amigo: “Tranqui, no va a pasar nada… es mío el fierro”, la cual coincide con el artefacto incautado a Sabag Montiel en la puerta de la casa de Recoleta.

Tres meses después, para el 4 de Julio, la imputada de Homicidio calificado le confesaba a su amiga Agustina Díaz: “Voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina… me dan los ovarios para hacerlo … el tema es cómo porque la vieja tiene seguridad”. Para la jueza que lleva adelante el caso, estos dichos son muestra y prueba suficiente de que había una premeditación, “pone de relieve que, para esa época, Uliarte ya había tomado la decisión de atentar contra la vida de la Sra. Vicepresidenta, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, iniciando así el curso del plan al cual solo le bastaba definir las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su ejecución, lo cual ocurrió posteriormente a partir de la inteligencia que tanto ella como Sabag Montiel realizaron en días previos al atentado”, declaró.

También se dieron a conocer las conversaciones que mantuvo Uliarte con distintos amigos y finalmente con Sabag Montiel en los momentos previos al ataque. El 5 de julio ella chatea con un amigo agendado como "Nacho" y presume que ella puede realizar el mismo trabajo que un sicario, y que esa sería la única manera de “limpiar la Argentina”, a lo que su amigo trata de disuadirla diciéndole que estaba delirando.

La pareja intentaba alquilar un departamento enfrente de la casa de Cristina Kirchner para el 23 de Agosto y en un audio que Uliarte le manda a su novio se escucha: "(…) el sábado vamos y le dejamos una seña, ya fue…Alto depto ese de Recoleta amore, si vieras donde vive Cristina entendés, Cristina vive en Recoleta, estamos re cerca de la mina. La podemos hacer pija, eh…Sí, hay que ir y pegarle un corchazo ¿Sabés que hace falta? Un francotirador, viste que la mina se pone en el balcón, hace falta ahí y pimba, un tiro en la cabeza, hacerla mierda…”.

El primer intento de Homicidio se vio frustrado en 27 de Agosto cuando Cristina Kirchner se congregó en la calle con sus militantes y hubo un revuelo y un escándalo con las vallas lo que llevó a la Vicepresidenta a meterse a su domicilio y quedar fuera de alcance de la pareja homicida. “No, no es que se da cuenta, el tema es que hay una cámara de C5N y hay poca gente, y la gente ya se está yendo, y el momento era ese, ahora ya es tarde, o sea ya son las 12 y ella salió a esa hora, y era a esa hora, o sea el escenario era con ella porque la habrán seguido ¿Entendés? Después vamos a ver en la tele a ver qué pasó porque cuando ella se metió acá, la siguieron y ahí tendría que haber sido”, le responde Sabag Montiel a Uliarte y agrega: “Que gracia me dan todos esos putitos ahí sacándose fotos, cholulos, haciéndose los peronistas con la “V” vos llegas a tirar con el fierro ahí y llegas a arrancar a los tiros ¿Vos sabes cómo salen todos corriendo? (…)".

A continuación idean el plan de escape una vez que pudieran efectuar el disparo, pero esto no sucedió como esperaban porque el 1 de Septiembre, Sabag Montiel no pudo escapar y tampoco pudieron asesinar a Cristina Kirchner.