La tensión entre el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y su similar nacional, Aníbal Fernández va escalando pese a que el último viene buscando bajar la tensión desde hace un par de días.

La polémica se centra en los atentados violentos de la Resistencia Ancestral Mapuche en la Patagonia, sobre los cuales Fernández aseguró que no son competencia de la Nación y debería arreglarse la gobernadora de Río Negro.

Si bien Aníbal busca esquivar la polémica con el complejo contendiente, se arriesgo a asegurar que ni él ni el presidente Alberto Fernández, necesitan la aprobación de Berni para tomar decisiones.

Allí fue donde el bonaerense respondió por Twitter: "Como de costumbre, siempre tiene razón querido compañero @FernandezAnibal Ni usted ni el presidente necesitan de mi aprobación. No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia" espetó.

Luego Berni completó: "Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto. Si mis matemáticas no me fallan el 12 de Septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión. Fui claro? O le hago un dibujito?" sentenció, en alusión a los dichos del propio Fernández en su innecesaria polémica con el dibujante Nik.