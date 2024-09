Un grupo de efectivos de la Prefectura Naval Argentina, que se encontraba realizando tareas de patrullaje fluvial en la provincia de Misiones, fue objeto de una agresión en la frontera con Paraguay, en las cercanías de la ciudad de Eldorado. Este incidente se produjo cuando los agentes de la autoridad marítima nacional, que llevaban a cabo labores de control, fueron sorprendidos por disparos de armas de fuego provenientes del territorio paraguayo, específicamente en las inmediaciones de Puerto Faubel, sobre el río Paraná.

Ante la agresión, la patrulla solicitó asistencia al guardacostas de frontera GC-195 Guaraní. Al responder a la llamada de ayuda, este guardacostas también fue blanco de disparos, varios de los cuales impactaron en su casco. A pesar de esta situación, el guardacostas logró repeler la agresión, un momento que fue registrado en un video. A pesar del daño que sufrió la embarcación de Prefectura, que recibió siete impactos en el casco y dos en la superestructura, el personal de la fuerza resultó ileso.

Posteriormente al ataque, la Prefectura Naval Argentina estableció contacto con el jefe de la Armada paraguaya, el teniente de fragata Daniel Ayala, con el objetivo de coordinar un patrullaje conjunto en la zona afectada. Además, se notificó la situación a la Fiscalía Federal y al Juzgado Federal de Eldorado, que están a cargo de la doctora Miriam Delgado y el doctor Miguel Ángel Guerrero. En línea con esta notificación, se solicitó la realización de peritajes balísticos a la Sección Científico Pericial de la Prefectura de Zona Alto Paraná, con el fin de analizar los impactos sufridos por el guardacostas.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el ataque por parte de las autoridades paraguayas, y no se ha confirmado la identificación de los agresores. Las primeras hipótesis sugieren que los disparos podrían haber sido realizados por un grupo de contrabandistas que suele operar en ese área para el cruce de mercadería entre ambos países. Según reporta el portal Primera Edición, personal de la Armada Paraguaya, destacado en Mayor Otaño, logró incautar en la zona de la balacera varias cajas de cigarrillos de las marcas Palermo, Fox y Eight, todas sin el correspondiente aval aduanero.

No muy lejos del lugar donde ocurrió el ataque, en julio del presente año, efectivos de Gendarmería Nacional habían decomisado un cargamento de casi ocho mil kilos de marihuana en un operativo que se llevó a cabo en la localidad de Montecarlo, situada aproximadamente a treinta kilómetros al sur de Eldorado. Este contexto resalta la complejidad de la situación en la zona fronteriza y la necesidad de una colaboración más estrecha entre las fuerzas de seguridad de ambos países.