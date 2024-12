Desde hoy aumentan los costos del peaje para usuarios de Telepase en algunos accesos a la Ciudad de Buenos Aires y rutas nacionales. Con esta actualización, se observa un incremento de 3,27% promedio en la autopista Riccheri, mientras que Panamericana y Acceso Oeste presentan un aumento de 3,8% promedio. En estos últimos, la tarifa mínima en hora pico se inicia en $900. Este es el sexto ajuste del año en los corredores viales nacionales, anunciado por la Dirección Nacional de Vialidad en el Boletín Oficial.

Los aumentos varían dependiendo del horario y la categoría del vehículo, siendo los pagos con Telepase los afectados. En rutas nacionales, los precios van de $550 a $6,300, mientras que en Accesos Norte y Oeste varían de $350 a $4,200. Respecto de los peajes manuales, se mantienen las tarifas actuales, pero quienes usan Telepase verán incrementos.

Los que cuentan con TelePASE tendrán un descuento de hasta 7%:

Motocicletas: $ 503,35 (hora no pico) y $ 629,19 (en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $ 1.006,70 (hora no pico) y $ 1.258,38 (en hora pico)

Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $ 2.013,39 (hora no pico) y $ 2.516,75 (en hora pico)

Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $ 2.013,39 (hora no pico) y $ 2.516,75 (en hora pico)

Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $ 3.020,09 (hora no pico) y $ 3.775,13 (en hora pico)

Vehículos de 5 o 6 ejes: $ 4.026,78 (hora no pico) y $ 5.033,50 (en hora pico)

Vehículos de más de 6 ejes: $ 5.033,48 (hora no pico) y $ 6.291,88 (en hora pico)

Peajes en Panamericana y Acceso Oeste: tarifas sin TelePASE

Desde este jueves 12 de diciembre, los valores de los peajes sin TelePASE (pago manual) en Acceso Norte y Oeste son:

Motocicletas: $350 (hora no pico) y $ 450 (en hora pico)

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $ 700 (hora no pico) y $ 900 (en hora pico)

Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $1.400 (hora no pico) y $ 1.700 (en hora pico)

Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $ 1.400 (y $ 1.700 en hora pico)

Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $ 2100 (hora no pico) y $ 2600 (en hora pico)

Vehículos de 5 o 6 ejes: $ 2800 (hora no pico) y $ 3.400 (en hora pico)

Vehículos de más de 6 ejes: $ 3.500 (hora no pico) y $ 4.200 (en hora pico)

Peajes en Acceso Norte y Oeste: nuevas tarifas con Telepase

Motocicletas: $ 349,54 (hora no pico) y $ 419,47 (en hora pico)

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $ 699,09 (hora no pico) y $ 838,93 (en hora pico)

Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $ 1.398,18 (hora no pico) y $ 1.677,86 (en hora pico)

Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $ 1.398,18 (hora no pico) y $ 1.677,86 (en hora pico)

Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $ 2.097,27 (hora no pico) y $ 2.516,79 (en hora pico)

Vehículos de 5 o 6 ejes: $ 2.796,36 (hora no pico) y $ 3.355,72 (en hora pico)

Vehículos de más de 6 ejes: $ 3.495,45 (hora no pico) y $ 4.194,65 (en hora pico)

Peajes en corredores viales

Con tarifas que van desde los $ 350 hasta los $ 6.300 los peajes de rutas nacionales y accesos a CABA que aumentan desde hoy son:

Corredor I (Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy): - Fernández, - La Florida, - Molle Yaco - Cabeza de Buey

Corredor II (Provincia de Buenos Aires) - Junín

Corredor III (Chaco, Corrientes, Misiones) - Colonia Victoria - Santa Ana - Ituzaingó - Riachuelo - Gral. Belgrano - Makallé

Corredor IV (San Luis, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires) - Larena - Solís - Venado Tuerto - Sampacho

Corredor V (Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero) - San Vicente - Ceres - Franck - Devoto

Corredor VI (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) - Zárate - Gral. Lagos - Carcarañá - James Craik

Corredor VII (Buenos Aires) - Vasconia - Uribelarrea - Hinojo - El Dorado - Cañuelas

Corredor VIII (Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires) - Villa Espil - Vicuña Mackenna - La paz - Junín

Corredor IX (Buenos Aires) - Boulogne Sur Mer - Mercado Central - Monte Grande - Ezeiza - Tristán Suárez - Riccheri - Donovan

Corredor X (La Pampa y Buenos Aires) - Trenque Lauquen - Olivera - 9 de Julio