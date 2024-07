Por una protesta No se colocarán stents ni se practicarán angioplastias por dos días en el país "Nos acostumbramos a que la salud no tiene costo y la inflación de la salud es de dos dígitos", explicó Rubén Kevorkian, médico cardiólogo. "Nosotros cobramos a cuatro o cinco meses las intervenciones, la situación es muy compleja. No queremos bajar la calidad".