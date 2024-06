El cronista Orlando Morales relató que se estaba por subir al vehículo cuando lo golpearon. Sin ocupantes adentro, lo dieron vuelta y comenzaron a destruirlo. Los violentos episodios quedaron registrados por todos los medios presentes.

Tras el hecho, Morales fue asistido por personal del SAME, que constató que se encontraba en buen estado de salud.

"No puede haber gente tan malvada. Hay que hablar, dialogar, pero no de esta forma. No quiero un país así para mis hijos y los hijos de los argentinos, que sea un país libre, que piense lo que piense pero con respeto", dijo el periodista tras lo ocurrido.

La Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas repudia este violento e inaudito episodio y expresa su solidaridad con Cadena 3, emisora afiliada a la cámara.