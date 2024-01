Aníbal Lotocki habló por primera vez desde su encierro en el penal de Ezeiza, donde lleva 84 días detenido con prisión preventiva en el marco de una causa por homicidio simple entablada tras la muerte del empresario Cristian Zárate, a quien operó en 2021.

Con frases como "no debería estar acá" o "no esperaba este presente" Lotocki le aseguró que no existe riesgo procesal que amerite que esté en el penal de Ezeiza hace casi tres meses.