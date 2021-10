El ministro Aníbal Fernández cometió un acto de gravedad institucional, cuando a las respuestas a las críticas del dibujante Nik en la red Twitter, respondió dejando claro que sabía el colegio donde iban sus hijos.

El creador del personaje Gaturro escribió: "Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo”.

Pero a eso, nada menos que el ministro de Seguridad, escribió: "Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del Estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conocés? Si que la conocés… O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito… ¿Lo conocés?”, puso Aníbal Fernández.

Luego Nik, alterado, escribió: "El ministro de Seguridad me dedica un tweet persecutorio con una amenaza ‘velada’ dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro q debe dar ‘SEGURIDAD’ a todos los argentinos acosa al que piensa distinto. Tengo miedo”.

El dibujante completó: "El rector del colegio Ort confirmó que no recibe ningún tipo de subsidio del Estado, cero subsidio. El ministro da información falsa. Horas después @FernandezAnibal , que me menciona en su twitter pero me tiene bloqueado, borró su tweet". La amenaza con tuit borrado y todo, existió.