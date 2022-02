El ministro de Seguridad Aníbal Fernández, del que curiosamente hace tiempo no se le escuchaba la voz, salió a opinar de la crisis dentro del gobierno por la renuncia de Máximo Kirchner y fue crítico con el hijo de la ex presidenta.

Fernández en el canal C5N sentenció que: "Para los que venimos del peronismo es muy fácil explicarlo, si primero está la patria, y la patria es la que está en riesgo, es de suponer que todos lo que vamos a hacer es sumarnos a una estrategia que está llevando adelante el Presidente. No puede haber cuarenta cabezas, hay una sola y está pensando en llevar las cosas de una determinada manera. ¿No te gusta? Y bueno, esperemos a la próxima cuando vos seas presidente”, dijo Aníbal, letal como de costumbre.

Por su parte, el ministro aseguró que: "Lo único que falta es que le diga al Presidente que no lo acompaño porque él no hace lo que yo quiero, no sirve eso, no es así, hay un Presidente elegido por la voluntad popular y es el que responde a las exigencias de lo que nos está sucediendo a los argentinos y es el que tiene que hacerse cargo de dar vuelta esa situación en la que nos encontramos que es impagable”, detalló.