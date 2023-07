Aníbal Fernández hizo declaraciones en las que desligó la responsabilidad del Gobierno y apuntó contra Gerardo Morales, quien debe "dar explicaciones a su pueblo sobre la convocatoria a la Asamblea Constituyente con una velocidad llamativa", disparó.

"Vemos estos hechos con mucha preocupación", reflexionó Aníbal Fernández sobre los incidentes ocurridos en las calles de San Salvador de Jujuy. En sus comentarios, el funcionario nacional deslindó responsabilidades de la intervención del Gobierno.

"Las fuerzas federales no pueden intervenir en la provincia sin el armado del Consejo. La Policía de Jujuy está actuando, nosotros no podemos hacer nada ahí", aclaró el ministro del Gabinete nacional. "No envío fuerzas especiales porque no hay necesidad", agregó.