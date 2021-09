El ya histórico múltiple ministro del kirchnerismo Aníbal Fernández, se despidió anoche de su programa televisivo en el canal C5N, con muchas frases que brindan un perfil de hacia adonde encarará su gestión.

Para empezar, Fernández sentenció respecto a las PASO del domingo 12 de septiembre: "Para mi no hay crisis, hay una elección que no se perdió. En todo caso, esta primaria se hizo entretenida para un determinado lugar y para otro, no, porque no había nada que competir, entonces no había mucho para ver”, explicó.

Respecto a la marcha del gobierno y ese resultado electoral, dijo que: "se tienen que dar otras discusiones que son las que representan a un pueblo que está esperando más de su Gobierno, entonces, si eso es así, prestémosle atención, porque sirvió para que nosotros, a lo mejor, lo miráramos” y remató: "hay dos cosas que no me gustan tibias, el mate y el peronismo, con lo cual, las discusiones me tienen sin cuidado”.

Respecto a la relación con Sergio Berni que tuvo un debate constante con su antecesora Sabina Frederic, que: "Hablé con Berni ayer, con quien tengo una relación muy buena hace muchos años, hay que sentarse”, concluyó.