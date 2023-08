Andrés Ibarra, candidato a Presidente de Boca, conversó con Hernán Castillo y el equipo de Sacá del Medio:

-"No hay ninguna chance de que no haya elecciones, Riquelme no es el emperador o el dueño de Boca".

-"En 4 años no hicieron nada con la ampliación de la cancha".

-"Han hecho más de 13.000 nuevos socios activos que figuran en el padrón".

-"En el fondo, el tema de Román es que le tiene miedo a las elecciones".

-"Riquelme piensa que es el dueño de Boca, y la realidad es que Boca es de todos los socios. Boca no nació con Román"

-"Decir que no debería haber elecciones es una mentira, hay un estatuto. Habla muy mal de él que no entienda lo que es Boca institución".