-"El fútbol argentino tiene que mejorar su estructura, sus campeonatos. La Serie B en Brasil es como la Primera en Argentina. Brasil está varios pasos adelante, y sacando River, Boca, Racing y Estudiantes, se les hace muy difícil competir".

-"Los grandes de Argentina siempre son respetados en Brasil solo por ser argentinos. Existe un respeto muy grande, y se deja la actualidad de un lado".

-"Brasil sigue creciendo económicamente y nosotros nos quedamos un poco en el camino. Hay muchos clubes que son sociedades anónimas deportivas, y tienen una inversión donde es imposible competir contra ellos. Tienen posibilidades de traer jugadores de Europa y pagar sueldos incluso más altos que en Europa. El Bahía le pudo comprar a su mejor jugador al Flamengo y pagarle incluso mejor".

-"Crecí admirando jugadores brasileños. Existe una rivalidad grande pero es dentro de la cancha, afuera hay un respeto muy grande".

-"Muchos brasileños terminaron hinchando por Argentina en el Mundial gracias a Messi. El jugador argentino en Brasil es muy querido y respetado, acá pasaron algunos que hicieron historia y dejaron una huella".

-"El año pasado me llamó el Cruzeiro y Ronaldo. Tenía la idea de poder participar en algo cerca del vestuario después de dejar el fútbol. Agarramos un Cruzeiro que venía de la B y pudimos cumplir los objetivos".

-"Siempre fui enérgico y calentón, y eso fue lo que me llevó a meterle con todo en los momentos difíciles. Vamos madurando y entendiendo mejor las cosas, eso pasó conmigo".

-"La Selección Argentina es un equipo mentalmente muy fuerte. Siempre se los vió bien compenetrados y sabiendo que hacer, tenían claro qué querían en el Mundial de Qatar. Está todo tan perfecto que me da miedo hablar. Se los ve bien, unidos, y esta Selección se adapta a todos los partidos".

-"Todos estamos tranquilos cuando juega la Selección. Siempre que tenemos procesos largos hay más posibilidades de que todo salga bien. Es un proceso ganador total".

-"Veo mucho más tranquilo a Messi, y lo están aprovechando de la mejor manera".

-"Con Ramón Diaz y Emiliano sigo hablando. Es imposible olvidarme del técnico que me puso en Primera. Es un fenómeno como persona, es imposible olvidarse de él".

-"River puede mejorar y tiene todo para hacerlo. Hay cositas que pasaron con algunos jugadores que salieron y capaz el hincha se sintió un poco dolido. Hay que apoyar al equipo porque tiene con qué".

-"River tuvo con Gallardo años impresionantes, pero me parece que existen todavía recuerdos de esa época. Muchos hinchas quieren un River igual, pero hay que tener tranquilidad porque es muy difícil repetir todo lo que se consiguió en tan poco tiempo".

-"Veo muy preparado a Demichelis, y él reconoció en muchos momentos que River no jugó bien. Cuando asumió hizo 6 meses espectaculares, y después no se volvió a jugar de esa manera".

-"El hincha de River cambió, en mi época era mucho más difícil. Capaz ganábamos 3-0 y no les gustaba porque no jugábamos bien, pero no va a dejar de exigir porque River es muy grande".

